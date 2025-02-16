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Пара из Бразилии живёт в браке дольше всех в мире! Какой у них секрет?

Мир

Пара из Бразилии установила мировой рекорд по самому продолжительному браку. Они вместе уже 84 года и 77 дней. Пара поделилась секретом крепкой семьи.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

По словам долгожителей, им удалось так долго прожить вместе благодаря любви. За время совместной жизни они воспитали 13 детей, которые подарили им внуков, правнуков и даже праправнуков. Сейчас у них 55 внуков, 54 правнука и 12 праправнуков.

Маноэлю сейчас 105 лет, а Марии — 101 год. Пара даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный брак среди ныне живущих семей, пишет KP. RU.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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