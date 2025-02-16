Эта помада утолит ваш голод: в США выпустили бальзам для губ с необычным вкусом

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В США выпустили помаду со вкусом картофеля фри ко Дню святого Валентина. Ее представила Комиссия по выращиванию картошки штата Айдахо.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка красит губы

Помада называется "Поцелуй Франции". Это необычный бальзам для губ, который поможет "сократить разрыв между голодом и желанием", уверяют производители. Эта помада не красит губы, а увлажняет и напитывает кожу.

Экспериментаторы решили создать помаду из-за результатов опроса, который показал, что порядка 92 процентам жителей США нравится аромат и вкус этого блюда.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

