Эта помада утолит ваш голод: в США выпустили бальзам для губ с необычным вкусом

В США выпустили помаду со вкусом картофеля фри ко Дню святого Валентина. Ее представила Комиссия по выращиванию картошки штата Айдахо.
Помада называется "Поцелуй Франции". Это необычный бальзам для губ, который поможет "сократить разрыв между голодом и желанием", уверяют производители. Эта помада не красит губы, а увлажняет и напитывает кожу.
Экспериментаторы решили создать помаду из-за результатов опроса, который показал, что порядка 92 процентам жителей США нравится аромат и вкус этого блюда.
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
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