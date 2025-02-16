Ливанские власти обеспокоены безопасностью и просят Иран отменить рейсы

Ливан просит Иран приостановить авиарейсы в Бейрут из-за угроз безопасности

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Ливанские власти обратились к Ирану с просьбой временно прекратить авиасообщение между странами до 18 февраля. Как сообщил руководитель Организации гражданской авиации Ирана Хосейн Пурфарзане, решение связано с усилением мер безопасности и приостановкой международных перелётов в аэропорт Бейрута. По его словам, иранская сторона отслеживает ситуацию и рассчитывает на её стабилизацию к указанной дате.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Памятник мученикам и мечеть Аль-Амин, Бейрут, Ливан

Напряжённость вокруг аэропорта обострилась 14 февраля после акций протеста сторонников группировки "Хезболла", которые перекрыли дорогу к воздушной гавани. Поводом стало решение ливанских властей отказать иранской авиакомпании Mahan Air в посадке. В ходе беспорядков участники демонстрации атаковали колонну миротворцев ООН, поджег один из автомобилей.

В ответ на инцидент президент Ливана Джозеф Аун распорядился задержать 26 подозреваемых в организации беспорядков. Силовые структуры разблокировали дороги, а глава государства пообещал жёстко пресекать действия, угрожающие стабильности в стране.

Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.



