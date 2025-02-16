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Прагматизм против идеологии: каким будет торговый курс США в отношении Китая?

Торговые войны и протекционизм: позиция Китая остается неизменной
1:59
Мир

Аналитик Гао Цзянь из Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа заявил, что США могут преодолеть внутренние экономические и социальные вызовы только через укрепление партнёрства с Китаем. По его мнению, сотрудничество двух стран остаётся ключевым фактором для глобальной стабильности, несмотря на текущие противоречия.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Специалист напомнил, что восемь лет назад администрация Дональда Трампа пыталась перестроить мировые цепочки поставок, оказывая давление на китайскую экономику. Однако, как подчеркнул Гао Цзянь, нынешние подходы Вашингтона к торговой политике в отношении КНР сохраняют прежнюю направленность. При этом во время возможного нового срока Трампа методы могут стать более жёсткими, что потребует от Китая готовности к асимметричным ответным мерам.

Эксперт отметил, что недавнее повышение тарифов на 10% для китайских товаров носит скорее символический характер. По его оценке, США необходимо пересмотреть стратегию, сместив акцент с идеологических противоречий на прагматичные экономические интересы. Гао Цзянь выразил уверенность, что команда Трампа осознаёт устойчивость КНР: рост технологического потенциала, стабильность экономики и национальную сплочённость китайского общества.

Относительно реакции Пекина на санкции аналитик заявил: китайское правительство демонстрирует чёткую позицию, выступая против протекционизма и защищая принципы свободной торговли. За последние годы, по его словам, механизмы ответа на внешнее давление стали более отлаженными, что подтверждает зрелость китайской дипломатии. Гао Цзянь подчеркнул, что стабильность отношений между Китаем и США критически важна для восстановления мировой экономики в условиях текущих кризисов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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