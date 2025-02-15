В западных штатах США прекращено финансирование программ по снижению риска лесных пожаров

Сокращение расходов на противопожарные программы в западных штатах. Администрация Трампа вводит новые меры

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Администрация Трампа прекратила финансирование федеральных программ по снижению риска лесных пожаров в западных штатах США и ограничили набор пожарных, которые устраиваются на временную работу. Эти действия осуществлены в рамках масштабного сокращения государственных расходов. Об этом пишет Reuters.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Сокращение ресурсов на предотвращение лесных пожаров произошло через месяц после разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.

Базирующаяся в Орегоне некоммерческая организация Lomakatsi Restoration Project заявила, что ее контракты с федеральными агентствами по сокращению использования опасных видов топлива в Орегоне, Калифорнии и Айдахо были заморожены.

Представитель министерства сельского хозяйства, которое курирует лесную службу, сказал, что все программы пересматриваются.

Демократы в Сенате призвали администрацию Трампа разблокировать финансирование мер по борьбе с пожарами и отдельно обратились к руководству министерства внутренних дел и министерства сельского хозяйства США.

Засушливый климат по всему западу США привел к более частым и интенсивным пожарам в последние годы.

В Лос-Анджелесе недавно произошли разрушительные пожары, которые нанесли значительный ущерб городу и его окрестностям. Пожары начались в январе и продолжались несколько недель, причинив экономические убытки, оцениваемые в миллиардов долларов.

Местные власти в Лос-Анджелесе подверглись критике со стороны различных лиц и организаций за неэффективность мер тушения пожаров.

Уточнения

Политика жёсткой экономии — одна из разновидностей бюджетной политики государственного аппарата страны, переживающей тяжёлое в финансово-экономическом отношении время (кризис, рецессия, депрессия).

