Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как собаки выявляют рак и различают близнецов: 7 удивительных фактов о собачьем обонянии
Подруга нашла тлю на цветах — я показала ей этот способ, и вредители исчезли
Это лекарство давно на рынке, но никто не замечал его скрытого эффекта
Бабушкин секрет воздушного хлеба — попробуйте, и вы не захотите печь по-другому
Считают предателем: Татьяна Лазарева* расстроена из-за негативного отношения россиян
Подсмотрели за лапами: как собаки используют их для общения и работы
Как вырастить ведро смородины с одного куста
Пляжи Сочи, Ялты и Оленевки номинированы на всемирный Blue Flag-2025
Пожилые снова почувствуют себя молодыми после этих чудо-тренировок: сила увеличится в два раза

В западных штатах США прекращено финансирование программ по снижению риска лесных пожаров

Сокращение расходов на противопожарные программы в западных штатах. Администрация Трампа вводит новые меры
1:41
Мир

Администрация Трампа прекратила финансирование федеральных программ по снижению риска лесных пожаров в западных штатах США и ограничили набор пожарных, которые устраиваются на временную работу. Эти действия осуществлены в рамках масштабного сокращения государственных расходов. Об этом пишет Reuters.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Сокращение ресурсов на предотвращение лесных пожаров произошло через месяц после разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.

Базирующаяся в Орегоне некоммерческая организация Lomakatsi Restoration Project заявила, что ее контракты с федеральными агентствами по сокращению использования опасных видов топлива в Орегоне, Калифорнии и Айдахо были заморожены.

Представитель министерства сельского хозяйства, которое курирует лесную службу, сказал, что все программы пересматриваются.

Демократы в Сенате призвали администрацию Трампа разблокировать финансирование мер по борьбе с пожарами и отдельно обратились к руководству министерства внутренних дел и министерства сельского хозяйства США. 

Засушливый климат по всему западу США привел к более частым и интенсивным пожарам в последние годы.

В Лос-Анджелесе недавно произошли разрушительные пожары, которые нанесли значительный ущерб городу и его окрестностям. Пожары начались в январе и продолжались несколько недель, причинив экономические убытки, оцениваемые в миллиардов долларов.

Местные власти в Лос-Анджелесе подверглись критике со стороны различных лиц и организаций за неэффективность мер тушения пожаров.

Уточнения

Политика жёсткой экономии — одна из разновидностей бюджетной политики государственного аппарата страны, переживающей тяжёлое в финансово-экономическом отношении время (кризис, рецессия, депрессия).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Еда и рецепты
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто Аудио 
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют
Еда и рецепты
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют Аудио 
Популярное
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?

Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.

Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Последние материалы
Как собаки выявляют рак и различают близнецов: 7 удивительных фактов о собачьем обонянии
Подруга нашла тлю на цветах — я показала ей этот способ, и вредители исчезли
Это лекарство давно на рынке, но никто не замечал его скрытого эффекта
Бабушкин секрет воздушного хлеба — попробуйте, и вы не захотите печь по-другому
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины
Считают предателем: Татьяна Лазарева* расстроена из-за негативного отношения россиян
Подсмотрели за лапами: как собаки используют их для общения и работы
Как вырастить ведро смородины с одного куста
Пляжи Сочи, Ялты и Оленевки номинированы на всемирный Blue Flag-2025
Пожилые снова почувствуют себя молодыми после этих чудо-тренировок: сила увеличится в два раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.