Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это лекарство давно на рынке, но никто не замечал его скрытого эффекта
Бабушкин секрет воздушного хлеба — попробуйте, и вы не захотите печь по-другому
Считают предателем: Татьяна Лазарева* расстроена из-за негативного отношения россиян
Подсмотрели за лапами: как собаки используют их для общения и работы
Как вырастить ведро смородины с одного куста
Пляжи Сочи, Ялты и Оленевки номинированы на всемирный Blue Flag-2025
Пожилые снова почувствуют себя молодыми после этих чудо-тренировок: сила увеличится в два раза
Астротуризм — где найти идеальное место для наблюдения за звёздами
В 2024 году 54% топлива завезли в Грузию из России

Европе придется сделать сложный выбор и пережить трудные дни, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

Трудные дни и сложный выбор. Глава МИД Франции сделал заявление о будущем Европы
Мир

Европе придется сделать сложный выбор, пойти на жертвы, чтобы справиться с угрозами, с которыми она сталкивается, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Кроме того, он заявил, что Европе придется пережить трудные дни.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри. Он выразил обеспокоенность по поводу отступления Европы от основополагающих ценностей демократии, таких как свобода слова и справедливые выборы. В качестве примера он упомянул отмену результатов президентских выборов в Румынии.

Вэнс подчеркнул, что для Европы важно укреплять свои демократические институты и учитывать мнение своих граждан.

Недавно Роберт Хабек, кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зелёные", выразил мнение, что новая администрация президента США Дональда Трампа является не консервативной, а авторитарной. Об этом сообщает РИА Новости.

Хабек обвинил администрацию Трампа в отступлении от демократических принципов. По его словам, Трамп и его команда представляют не консервативные, а авторитарные ценности.

Французский президент Эмманюэль Макрон сравнил возвращение Дональда Трампа в Белый дом с электрошоком. Он считает, что возвращение Трампа должно побудить Европу позаботиться о своей собственной безопасности. Макрон призвал Европу укрепить свою обороноспособность и экономическую независимость от США и Китая.

Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Популярное
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?

Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.

Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Последние материалы
Анна Семенович покинула Россию ради осуществления давней мечты
Не одевай легинсы с этим! Важные правила для стильного образа
Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид
Трудные дни и сложный выбор. Глава МИД Франции сделал заявление о будущем Европы
Дима Билан получил предложение стать отцом после публичного признания в любви
Почему суп из чечевицы стоит €75 в ресторане Michelin: разбор
Экс-возлюбленный Клавы Коки намекнул на примирение с певицей
Вкус, покоряющий сердца: салат с авокадо и легким майонезно-сливочным кремом
Не будите спящую собаку, её сны важнее, чем кажется: научное объяснение старой мудрости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.