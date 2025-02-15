Европе придется сделать сложный выбор и пережить трудные дни, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

Трудные дни и сложный выбор. Глава МИД Франции сделал заявление о будущем Европы

Европе придется сделать сложный выбор, пойти на жертвы, чтобы справиться с угрозами, с которыми она сталкивается, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Кроме того, он заявил, что Европе придется пережить трудные дни.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри. Он выразил обеспокоенность по поводу отступления Европы от основополагающих ценностей демократии, таких как свобода слова и справедливые выборы. В качестве примера он упомянул отмену результатов президентских выборов в Румынии.

Вэнс подчеркнул, что для Европы важно укреплять свои демократические институты и учитывать мнение своих граждан.

Недавно Роберт Хабек, кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зелёные", выразил мнение, что новая администрация президента США Дональда Трампа является не консервативной, а авторитарной. Об этом сообщает РИА Новости.

Хабек обвинил администрацию Трампа в отступлении от демократических принципов. По его словам, Трамп и его команда представляют не консервативные, а авторитарные ценности.

Французский президент Эмманюэль Макрон сравнил возвращение Дональда Трампа в Белый дом с электрошоком. Он считает, что возвращение Трампа должно побудить Европу позаботиться о своей собственной безопасности. Макрон призвал Европу укрепить свою обороноспособность и экономическую независимость от США и Китая.

Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

