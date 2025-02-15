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Глава МИД Канады назвала угрозой существованию страны возможное введение США пошлин на канадские товары

Угроза существованию. Глава МИД Канады сделала заявление о пошлинах
2:25
Мир

Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны возможное введение США пошлин на канадские товары. Жоли подчеркнула, что пошлины в 25% угрожают множеству рабочих мест в Канаде. Она добавила, что Канада сильно зависит от США экономически, поставляя энергию, нефть, газ, удобрения, калий, гидроэлектроэнергию. Заявление Мелани Жоли сделала на Мюнхенской конференции по безопасности.

флаг Канады
Фото: Веб-сайт Министерства иностранных дел России
флаг Канады

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импортные товары. В частности, были введены пошлины в размере 25% на сталь и алюминий. Кроме того, Трамп наложил пошлины на товары из Китая на общую сумму 600 миллиардов долларов. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что Канаде было бы выгодно присоединиться к США в качестве 51-го штата. Он утверждал, что это обеспечит Канаде экономическую стабильность и защиту от внешних угроз. Трамп также отмечал, что США ежегодно теряют значительные суммы денег на субсидиях для Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг эту идею, заявив, что Канада останется независимой страной. Эти заявления вызвали широкий резонанс и обсуждения как в Канаде, так и в США.

Дональд Трамп неоднократно выражал интерес к приобретению Гренландии. Он считает, что контроль над этой территорией будет иметь важное стратегическое значение для США. Трамп упоминал, что Гренландия богата природными ресурсами, такими как уголь, золото, нефть и редкоземельные элементы, эти ресурсы, по мнению президента США, могут быть полезны для экономики США.

Дания категорически отвергла предложения Трампа. В ответ на заявления Дональда Трампа о том, что США должны получить контроль над Гренландией, датские активисты запустили петицию о покупке Калифорнии у США. Они предложили собрать 1 триллион долларов для этой цели. 

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пыталась заручиться поддержкой Европы в связи с заявлениями Дональда Трампа о Гренландии.

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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