Глава МИД Канады назвала угрозой существованию страны возможное введение США пошлин на канадские товары

Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны возможное введение США пошлин на канадские товары. Жоли подчеркнула, что пошлины в 25% угрожают множеству рабочих мест в Канаде. Она добавила, что Канада сильно зависит от США экономически, поставляя энергию, нефть, газ, удобрения, калий, гидроэлектроэнергию. Заявление Мелани Жоли сделала на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импортные товары. В частности, были введены пошлины в размере 25% на сталь и алюминий. Кроме того, Трамп наложил пошлины на товары из Китая на общую сумму 600 миллиардов долларов. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что Канаде было бы выгодно присоединиться к США в качестве 51-го штата. Он утверждал, что это обеспечит Канаде экономическую стабильность и защиту от внешних угроз. Трамп также отмечал, что США ежегодно теряют значительные суммы денег на субсидиях для Канады.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг эту идею, заявив, что Канада останется независимой страной. Эти заявления вызвали широкий резонанс и обсуждения как в Канаде, так и в США.
Дональд Трамп неоднократно выражал интерес к приобретению Гренландии. Он считает, что контроль над этой территорией будет иметь важное стратегическое значение для США. Трамп упоминал, что Гренландия богата природными ресурсами, такими как уголь, золото, нефть и редкоземельные элементы, эти ресурсы, по мнению президента США, могут быть полезны для экономики США.
Дания категорически отвергла предложения Трампа. В ответ на заявления Дональда Трампа о том, что США должны получить контроль над Гренландией, датские активисты запустили петицию о покупке Калифорнии у США. Они предложили собрать 1 триллион долларов для этой цели.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пыталась заручиться поддержкой Европы в связи с заявлениями Дональда Трампа о Гренландии.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.