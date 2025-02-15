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Трамп подписал указ о создании совета по добыче нефти и газа в США

Хотят доминировать на рынке? Трамп подписал указ о создании совета по добыче нефти и газа в США
Мир

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию. Об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Ранее Трамп распорядился отменить заморозку на выдачу разрешений на экспорт СПГ. Президент США прокомментировал, как он планирует увеличить бурение, и сказал, что более 600 миллионов акров морских федеральных вод теперь открыты для разработки нефти и газа. Об этом пишет Reuters. Это вызвало опасения экологов по поводу потенциального увеличения выбросов углекислого газа.

Министр энергетики Крис Райт заявил, что экспорт американского СПГ укрепляет экономику США и создает рабочие места в Америке.

До вступления в должность Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что нужно увеличить добычу нефти и газа в США, активно бурить скважины.

Уточнения

Бурение — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования. 
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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