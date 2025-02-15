Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотят доминировать на рынке? Трамп подписал указ о создании совета по добыче нефти и газа в США
Я изменила всего одну привычку в питании — и кожа больше не сохнет
Какой компот пить на диете? Советы диетолога Павлова для диабетиков и худеющих
Частые ночные походы в туалет: безобидная привычка или признак болезни
Как вырастить сочную кинзу дома — секрет быстрого урожая
Мурчание 24/7: эти кошки созданы для тех, кто обожает ласковых питомцев
Обиделись на кошку? Вот как узнать, что она уже хочет помириться
Руль трясётся – что это: неправильный шиномонтаж или твоя машина уже пишет завещание
МИД Польши:Евросоюзу рано или поздно придётся направить войска на Украину

В пятницу Китай обвинил Австралию в преднамеренной провокации в Южно-Китайском море

Китай обвинил Австралию в преднамеренной провокации
1:02
Мир

Китай обвинил Австралию в преднамеренной провокации в Южно-Китайском море. Австралия намеренно нарушила права Китая в Южно-Китайском море и спровоцировала Китай, об этом заявили в министерстве обороны Китая. Кроме того, в министерстве обороны заявили, что австралийский военный самолет нарушил воздушное пространство страны.

флаг Австралии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Австралии

В министерстве обороны Китая призвали Австралию сдерживать свои передовые военно-морские и воздушные силы, вместо того чтобы сеять смуту. В Китае заявили, что действия по вытеснению австралийского самолета из воздушного пространства были законными. Об этом пишет Reuters.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что австралийский самолет находился в международном воздушном пространстве. 

Министерство иностранных дел Филиппин выразило обеспокоенность в связи с инцидентом, сославшись на небезопасные маневры китайского самолета. Об этом пишет Reuters.

 

 

 

Уточнения

Южно-Китайское море — полузамкнутое море Тихого океана у берегов Юго-Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, Палаван, Лусон и Тайвань.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Домашние животные
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород Аудио 
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Ил-14. Легендарный самолёт, изменивший гражданскую авиацию Советского Союза Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Последние материалы
Какой компот пить на диете? Советы диетолога Павлова для диабетиков и худеющих
Частые ночные походы в туалет: безобидная привычка или признак болезни
Как вырастить сочную кинзу дома — секрет быстрого урожая
Обиделись на кошку? Вот как узнать, что она уже хочет помириться
Мурчание 24/7: эти кошки созданы для тех, кто обожает ласковых питомцев
Руль трясётся – что это: неправильный шиномонтаж или твоя машина уже пишет завещание
МИД Польши:Евросоюзу рано или поздно придётся направить войска на Украину
Убираем желтизну и налет: как вернуть хрусталю первозданную прозрачность
Энергетическая независимость или зелёная политика? В Великобритании открыто газовое месторождение
Борис Гребенщиков* помог украинскому госпиталю вместе с зарубежными коллегами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.