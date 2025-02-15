Китай обвинил Австралию в преднамеренной провокации в Южно-Китайском море. Австралия намеренно нарушила права Китая в Южно-Китайском море и спровоцировала Китай, об этом заявили в министерстве обороны Китая. Кроме того, в министерстве обороны заявили, что австралийский военный самолет нарушил воздушное пространство страны.
В министерстве обороны Китая призвали Австралию сдерживать свои передовые военно-морские и воздушные силы, вместо того чтобы сеять смуту. В Китае заявили, что действия по вытеснению австралийского самолета из воздушного пространства были законными. Об этом пишет Reuters.
Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что австралийский самолет находился в международном воздушном пространстве.
Министерство иностранных дел Филиппин выразило обеспокоенность в связи с инцидентом, сославшись на небезопасные маневры китайского самолета. Об этом пишет Reuters.
Южно-Китайское море — полузамкнутое море Тихого океана у берегов Юго-Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, Палаван, Лусон и Тайвань.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?