В пятницу Китай обвинил Австралию в преднамеренной провокации в Южно-Китайском море

Китай обвинил Австралию в преднамеренной провокации

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Китай обвинил Австралию в преднамеренной провокации в Южно-Китайском море. Австралия намеренно нарушила права Китая в Южно-Китайском море и спровоцировала Китай, об этом заявили в министерстве обороны Китая. Кроме того, в министерстве обороны заявили, что австралийский военный самолет нарушил воздушное пространство страны.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Австралии

В министерстве обороны Китая призвали Австралию сдерживать свои передовые военно-морские и воздушные силы, вместо того чтобы сеять смуту. В Китае заявили, что действия по вытеснению австралийского самолета из воздушного пространства были законными. Об этом пишет Reuters.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что австралийский самолет находился в международном воздушном пространстве.

Министерство иностранных дел Филиппин выразило обеспокоенность в связи с инцидентом, сославшись на небезопасные маневры китайского самолета. Об этом пишет Reuters.

Уточнения

Южно-Китайское море — полузамкнутое море Тихого океана у берегов Юго-Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, Палаван, Лусон и Тайвань.



