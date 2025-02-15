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Суд в США заблокировал решение об отправке нескольких мигрантов в Гуантанамо

Оспорили депортацию в Гуантанамо и попали в Венесуэлу. Еще одно решение правительства США было заблокировано в суде
Мир

Федеральный суд в США запретил администрации Трампа переводить троих венесуэльцев из центра содержания под стражей в Нью-Мексико на военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Судья Гонсалес удовлетворил просьбу мигрантов о временном судебном запрете на их перевод в Гуантанамо, предписав сторонам вернуться в суд 3 марта для проведения заседания. В ответ на это решение правительство США выслало мигрантов в Венесуэлу, после чего судья закрыл дело. Об этом пишeт Fox News.

Ранее в интервью телеканалу NBC Трамп заявлял, что планирует депортировать нелегальных мигрантов. Позже стало известно, что часть нелегальных мигрантов была направлена в Гуантанамо.

Уточнения

Федеральные суды США — органы судебной власти США федерального уровня.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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