Трамп сообщил, что им были введены импортные пошлины против Китая на сумму 600 миллиардов долларов

Торговая война. Трамп сообщил, что ввел пошлины против Китая на сумму 600 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что им были введены импортные пошлины против Китая на общую сумму 600 миллиардов долларов, что стало рекордом среди всех американских президентов. Об этом пишут РИА Новости. Кроме того, он заявил, что спас сталелитейную промышленность в свой первый срок, введя тарифы.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Министерство коммерции КНР отметило, что действия Вашингтона являются примером протекционизма. Ведомство призвало США вернуться к многосторонней торговой системе и отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".

Ранее 11 февраля Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия в США. Данное решение вступит в силу 4 марта.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

