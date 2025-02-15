Модератор Мюнхенской конференции назвала Мерца канцлером. Мерц поблагодарил

На Мюнхенской конференции по безопасности модератор панельной дискуссии случайно назвала "канцлером" кандидата в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. Фридрих Мерц поблагодарил модератора.
Опросы показывают, что блок ХДС/ХСС имеет значительный отрыв от других партий. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от встречи с канцлером Олафом Шольцем, об этом пишет Politico. Кроме того, Politico ссылается на источник, который сообщил, что встреча и не планировалась, так как канцлер Германии вскоре потеряет свой пост.
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