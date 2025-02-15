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Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия может объявить чрезвычайную ситуацию в бюджетной сфере

Состояние экономики дошло до чрезвычайной ситуации? Германия рассматривает возможность объявить режим ЧС после выборов
0:57
Мир

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия может объявить чрезвычайную ситуацию в бюджетной сфере после выборов, чтобы увеличить долговые обязательства сверх установленного уровня (долгового тормоза). Это необходимо, по мнению канцлера Олафа Шольца, для повышения расходов на оборону.

флаг Германии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Германии

Шольц отметил, что долговой тормоз, закрепленный в конституции Германии, предусматривает исключения для чрезвычайных ситуаций. Он выразил уверенность, что после предстоящих выборов он получит поддержку в немецком бундестаге, хотя некоторые политики избегают обсуждения этой темы до выборов. Это заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой велась на сайте конференции.

Канцлер также обосновал необходимость увеличения расходов на оборону, утверждая, что это позволит Европе оставаться равным партнером для США.

Уточнения

Федеральный канцлер Германии  — председатель (канцлер) Федерального правительства Германии.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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