Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе

Цензура в Европе. Джей-Ди Вэнс сделал заявление

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Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе. На Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс признал, что самые громкие призывы к цензуре исходят из США, а не из Европы.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Вэнс уточнил, что речь идет о давлении администрации бывшего президента Джо Байдена на социальные сети с целью сокрытия того, что они считали "дезинформацией". Он подчеркнул, что цензура также присутствует в Европе.

Вице-президент отметил, что Европа сталкивается с множеством вызовов, но главный кризис на континенте создан самой Европой. По его словам, если европейские правительства боятся своих избирателей, США не сможет им помочь.

Вэнс также заявил, что попытки обвинить другие страны во вмешательстве в выборы, могут свидетельствовать о слабости демократий.

Уточнения

Вице-президент США — второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США.



