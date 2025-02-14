Флориан Филиппо утверждает, что заявления вице-президента США указывают на желание Дональда Трампа разрушить ЕС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности указывает на желание администрации президента Дональда Трампа разрушить Евросоюз.
Филиппо подчеркнул, что администрация Трампа стремится разрушить ЕС, так как считает его оплотом глубинного государства, коррупции и войны.
Трамп и его команда, по мнению Филиппо, полагают, что мир должен основываться на национальном суверенитете, что подразумевает уничтожение Евросоюза.
В пятницу Вэнс заявил на конференции, что европейским странам, особенно Германии, следует учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность
Вице-президент США — второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США.
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