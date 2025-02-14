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Флориан Филиппо утверждает, что заявления вице-президента США указывают на желание Дональда Трампа разрушить ЕС

США хотят уничтожить ЕС. Лидер французской политической партии сделал заявление
0:48
Мир

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности указывает на желание администрации президента Дональда Трампа разрушить Евросоюз.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

Филиппо подчеркнул, что администрация Трампа стремится разрушить ЕС, так как считает его оплотом глубинного государства, коррупции и войны.

Трамп и его команда, по мнению Филиппо, полагают, что мир должен основываться на национальном суверенитете, что подразумевает уничтожение Евросоюза.

В пятницу Вэнс заявил на конференции, что европейским странам, особенно Германии, следует учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность

Уточнения

Вице-президент США — второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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