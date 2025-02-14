Арабский мир: взгляд на будущее сектора Газа

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Арабские страны разрабатывают по меньшей мере четыре плана для будущего сектора Газа. Один из них предполагает создание буферной зоны на границе с Египтом, чтобы предотвратить строительство туннелей, а также обустройство временных зон для проживания палестинцев.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice сектор газа

Ранее Дональд Трамп, бывший президент США, заявил о намерении взять под свой контроль сектор Газа. Он планировал провести восстановительные работы в регионе и превратить его в "ближневосточную ривьеру". Трамп также предложил жителям сектора Газа переселиться в другие страны, в частности, в Иорданию или Египет. Он также не исключил возможность отправки американских войск в Газу.

Согласно данным, наиболее предпочтительным для арабских стран является египетский проект. Он предусматривает создание национального комитета, который будет управлять сектором Газа, исключая участие ХАМАС.

Согласно информации, полученной из различных источников, предполагается создание буферной зоны и ограждения для предотвращения строительства туннелей на границе с Египтом. После расчистки завалов, планируется создать 20 временных жилых зон. Эти работы должны быть профинансированы странами Персидского залива и другими зарубежными партнерами. Рассматривается возможность создания "Фонда восстановления Трампа".

Однако вопросы, связанные с управлением сектором Газа и внутренней безопасностью, остаются нерешенными.

Саудовская Аравия, Египет, Иордания, ОАЭ и представители Палестины планируют обсудить эти идеи на саммите арабских стран

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

