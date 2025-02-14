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Немецкий ответ Трампу — Бербок заявила, что России не место в G7

1:05
Мир

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок озвучила позицию Берлина, категорически не соглашаясь с предложением американского лидера Дональда Трампа о восстановлении участия России в формате G7.

Анналена Бербок
Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Анналена Бербок

Она подчеркнула, что текущая обстановка, возникшая в результате конфликта на Украине, исключает возможность нормального взаимодействия с Российской Федерацией. По мнению главы МИД, сотрудничество в прежнем виде сейчас попросту невозможно.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Дональда Трампа, выразившего желание вернуть РФ в "Группу Семи". Представитель Кремля отметил, что для Москвы более приоритетным является продолжение конструктивной работы в рамках G20. Песков объяснил, что данный форум, по мнению России, в большей степени отражает реальную картину мирового экономического развития, в то время как "Большая семерка" в значительной степени утратила свою актуальность.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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