Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок озвучила позицию Берлина, категорически не соглашаясь с предложением американского лидера Дональда Трампа о восстановлении участия России в формате G7.
Она подчеркнула, что текущая обстановка, возникшая в результате конфликта на Украине, исключает возможность нормального взаимодействия с Российской Федерацией. По мнению главы МИД, сотрудничество в прежнем виде сейчас попросту невозможно.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Дональда Трампа, выразившего желание вернуть РФ в "Группу Семи". Представитель Кремля отметил, что для Москвы более приоритетным является продолжение конструктивной работы в рамках G20. Песков объяснил, что данный форум, по мнению России, в большей степени отражает реальную картину мирового экономического развития, в то время как "Большая семерка" в значительной степени утратила свою актуальность.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.