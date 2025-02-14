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Вы сами по себе — почему США отказались защищать Европу?

Мир

Американское руководство намерено пересмотреть подход к защите европейского континента, сообщает британское издание. Новое руководство Пентагона настаивает на том, чтобы европейские государства взяли под контроль собственные оборонные нужды и существенно увеличили финансирование военной сферы.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

По мнению нового главы оборонного ведомства, дальнейшее сохранение нынешнего распределения обязанностей между партнерами по альянсу недопустимо. Он считает необходимым, чтобы страны Европы удвоили или даже утроили свои военные бюджеты. При этом особое внимание следует уделить вопросам безопасности Украины после достижения мирного соглашения.

Более семи десятилетий европейские государства полагались на американскую защиту. Теперь же ситуация меняется: Соединенные Штаты больше не считают приоритетной задачей обеспечение безопасности старого света. Предполагается, что именно европейские члены НАТО должны взять на себя основную ответственность за оказание военной помощи Украине и формирование системы сдерживания региональных угроз.

Изначально новое руководство планировало выразиться еще более категорично, заявив о полном отказе от роли главного партнера европейской стабильности.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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