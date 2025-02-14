Финляндия против США — Хельсинки выступают за членство Украины в НАТО

В финском МИДе воздержались от подтверждения информации о возможной отправке миротворцев на Украину, однако выразили уверенность в перспективах членства Киева в НАТО. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Элина Валтонен в интервью национальному вещателю Yle.
При этом дипломат подчеркнула особую осведомленность своей страны относительно значимости устойчивого и справедливого мира. По мнению Финляндии, интеграция Украины в Североатлантический альянс — лишь вопрос времени.
Касаясь отношений ЕС с США, представитель Хельсинки отметила, что блок активно адаптирует свою политику под текущие американские приоритеты. Хотя ситуация не достигла критической точки, формулировки Вашингтона стали более категоричными.
Напомним, ранее лидеры России и США договорились о начале переговорного процесса для стабилизации обстановки на украинском направлении. Однако новое руководство Пентагона считает нереалистичным стремление Киева к членству в военном блоке.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
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