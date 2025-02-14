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Бунт на корабле — Франция призвала Европу ответить Трампу

Мир

В интервью изданию Financial Times президент Франции Эммануэль Макрон обозначил необходимость кардинальных перемен в европейской политике безопасности.

Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эммануэль Макрон

По мнению французского лидера, возвращение Дональда Трампа должно послужить катализатором для серьезных изменений в подходе Европы к обеспечению собственной безопасности.

Глава французского государства подчеркнул, что европейскому континенту необходимо усилить свои позиции в оборонной и экономической сферах. Особое внимание Макрон уделил ситуации вокруг Украины, отметив, что право ведения переговоров принадлежит исключительно украинскому руководству. При этом он предостерег от принятия решений, которые могли бы привести к капитуляции, назвав такой исход неприемлемым для всех сторон, включая США.

Французский президент давно выступает за усиление европейской автономии в вопросах безопасности. Он считает необходимым снижение зависимости от США и Китая, что требует пересмотра экономических моделей и отказа от устаревших механизмов, принятых ЕС в 1992 году.

Однако реализация этих амбициозных планов сталкивается с серьезными препятствиями. Внутриполитическая ситуация во Франции, ослабление позиций Макрона в Брюсселе и ограниченные финансовые возможности страны создают существенные трудности для воплощения предложенной программы.

Тем не менее, французский лидер поддерживает позицию о необходимости для Европы самостоятельно обеспечивать безопасность Украины. Это решение продиктовано очевидным смещением приоритетов американской внешней политики в сторону Азиатского региона, что признается обеими ведущими партиями США.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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