Бунт на корабле — Франция призвала Европу ответить Трампу

В интервью изданию Financial Times президент Франции Эммануэль Макрон обозначил необходимость кардинальных перемен в европейской политике безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эммануэль Макрон

По мнению французского лидера, возвращение Дональда Трампа должно послужить катализатором для серьезных изменений в подходе Европы к обеспечению собственной безопасности.

Глава французского государства подчеркнул, что европейскому континенту необходимо усилить свои позиции в оборонной и экономической сферах. Особое внимание Макрон уделил ситуации вокруг Украины, отметив, что право ведения переговоров принадлежит исключительно украинскому руководству. При этом он предостерег от принятия решений, которые могли бы привести к капитуляции, назвав такой исход неприемлемым для всех сторон, включая США.

Французский президент давно выступает за усиление европейской автономии в вопросах безопасности. Он считает необходимым снижение зависимости от США и Китая, что требует пересмотра экономических моделей и отказа от устаревших механизмов, принятых ЕС в 1992 году.

Однако реализация этих амбициозных планов сталкивается с серьезными препятствиями. Внутриполитическая ситуация во Франции, ослабление позиций Макрона в Брюсселе и ограниченные финансовые возможности страны создают существенные трудности для воплощения предложенной программы.

Тем не менее, французский лидер поддерживает позицию о необходимости для Европы самостоятельно обеспечивать безопасность Украины. Это решение продиктовано очевидным смещением приоритетов американской внешней политики в сторону Азиатского региона, что признается обеими ведущими партиями США.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

