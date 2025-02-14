Всемирная угроза — Зеленский попытался выставить Трампа и Путина главной опасностью

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На пресс-конференции в Мюнхене Владимир Зеленский выразил серьезную обеспокоенность по поводу состоявшегося телефонного разговора между президентами России и США.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

По мнению узурпатора, такой диалог несет потенциальные риски не столько для Соединенных Штатов, сколько для всего международного сообщества и особенно для Украины.

Полуторачасовая беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в среду. По информации, предоставленной пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, главы государств обсудили вопросы обмена гражданами между странами и ситуацию на Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул особую роль Вашингтона как ключевого партнера Москвы в урегулировании украинского конфликта.

Примечательно, что ни российская, ни американская сторона не упомянули о возможном участии европейских стран или Украины в предстоящих переговорах. В ходе разговора лидеры договорились о продолжении личных контактов, включая возможную встречу в Эр-Рияде.

Украинский президент, комментируя ситуацию, подчеркнул приоритет личных встреч над телефонными переговорами. Он также твердо заявил о позиции Киева: Украина не будет признавать решения, принятые без её непосредственного участия. Говоря о рисках, Зеленский упомянул некие "большие страны", однако не стал конкретизировать, какие именно государства имел в виду.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.

