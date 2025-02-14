Преступление по-швейцарски — как весь мир пытался поймать престарелого преступника?

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В результате масштабного международного расследования была раскрыта крупная преступная схема по контрабанде золота. Основным фигурантом дела стал гражданин Италии, который в период с 2016 по 2021 год организовал незаконный ввоз драгоценного металла в Швейцарию.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Федеральное управление таможни и пограничной безопасности Швейцарии (UDSC) при поддержке правоохранительных органов Германии, Италии и Лихтенштейна выявило преступную организацию, которая систематически закупала золото в Италии, игнорируя действующее законодательство и налоговые требования.

Преступники проявили изобретательность в способах транспортировки драгоценного металла. Для перевозки использовались специально оборудованные автомобили с тайниками в приборных панелях, топливных баках и сиденьях. По данным следствия, общий объем контрабанды составил около семи тонн золота в различных формах: от слитков до ювелирных изделий и монет.

Организатор преступной схемы, 65-летний итальянец, обвиняется в налоговом мошенничестве, уклонении от уплаты НДС и нарушении закона о контроле над драгоценными металлами. Сумма неуплаченных налогов оценивается в 25 миллионов швейцарских франков. Обвинение требует для него трехлетнего тюремного заключения, штрафа в размере 500 000 франков и запрета на въезд в Швейцарию сроком на десять лет.

Следствие установило, что после нелегального ввоза золото реализовывалось через подконтрольные преступной группе швейцарские компании. Полученные средства в наличной форме возвращались в Италию для финансирования новых закупок. Для сокрытия незаконного происхождения металла использовалась поддельная документация.

Подозрительный характер операций проявлялся в нетипичных для легального бизнеса методах работы: крупные партии товара перевозились частным транспортом вместо специализированных бронированных автомобилей, а расчеты производились исключительно наличными, минуя банковскую систему.

Уточнения

Швейца́рский франк — валюта и законное платёжное средство Швейцарии и Лихтенштейна, также имеет хождение в итальянском эксклаве Кампионе-д'Италия и в немецком эксклаве Бюзинген-ам-Хохрайн.

