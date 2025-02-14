Некоторые европейские лидеры считают, что нужно смягчить отношения с Китаем

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, сообщает, что некоторые лидеры стран ЕС считают, что блок должен смягчить отношение к Китаю на фоне возвращения к власти президента США Дональда Трампа. По их мнению, блок должен занять более мягкую позицию по отношению к Китаю в свете этого события.
Испанский чиновник заявил агентству, что в текущей ситуации решение отвернуться от Китая не имеет смысла. Bloomberg также сообщает, что премьер-министр Испании Педро Санчес является одним из наиболее дружелюбно настроенных к Китаю лидеров ЕС.
Bloomberg полагает, что угрозы Трампа ввести пошлины и его заявления о присоединении Канады, Гренландии предоставили лидеру Китая Си Цзиньпину возможность укрепить репутацию страны в мире.
Гренландия — крупнейший на Земле остров.
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