Некоторые европейские лидеры считают, что нужно смягчить отношения с Китаем

Подружиться с Китаем? Некоторые лидеры стран ЕС задумались о смягчении отношения к Китаю

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Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, сообщает, что некоторые лидеры стран ЕС считают, что блок должен смягчить отношение к Китаю на фоне возвращения к власти президента США Дональда Трампа. По их мнению, блок должен занять более мягкую позицию по отношению к Китаю в свете этого события.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Испанский чиновник заявил агентству, что в текущей ситуации решение отвернуться от Китая не имеет смысла. Bloomberg также сообщает, что премьер-министр Испании Педро Санчес является одним из наиболее дружелюбно настроенных к Китаю лидеров ЕС.

Bloomberg полагает, что угрозы Трампа ввести пошлины и его заявления о присоединении Канады, Гренландии предоставили лидеру Китая Си Цзиньпину возможность укрепить репутацию страны в мире.

Уточнения

Гренландия — крупнейший на Земле остров.

