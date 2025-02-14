Абхазия ограничила участие российских наблюдателей на выборах

Российские наблюдатели оказались вне списка наблюдателей на выборы в Абхазии

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Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Прикубанская (Краснодар) Александр Гневышев высказался о решении ЦИК Абхазии не допустить российских наблюдателей на президентские выборы республики, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Абхазия, Гагра

Гневышев отметил, что Абхазия — ближайший сосед России, с которым страну связывают многолетние экономические, культурные и человеческие связи. И то что, жители кубанцы неоднократно поддерживали абхазский народ, в том числе в сложные периоды.

Представитель ТИК добавил, что присутствие российских специалистов могло бы повысить прозрачность избирательного процесса. Ранее ЦИК России предложил кубанским коллегам присоединиться к международному мониторингу, и они согласились.

Однако абхазская сторона в последний момент ввела ограничения, сделав участие россиян невозможным. Гневышев выразил недоумение из-за такого решения, особенно учитывая его положительный опыт наблюдения на выборах 2019 года, когда взаимодействие с местными властями было плодотворным.

Ранее схожую позицию озвучила Алена Булгакова, член Общественной палаты РФ. Она предположила, что задержки с аккредитацией российских наблюдателей могли быть вызваны либо некомпетентностью абхазского избиркома, либо действиями оппозиции. По ее словам, более 200 заявок от России остались без ответа, а сроки для организации наблюдения уже упущены. Булгакова связала это с "искусственным давлением" на ЦИК Абхазии, что привело к срыву процедуры.

Телеграм-канал "Параллель Z" сообщил, что абхазский избирком отказал в аккредитации российским делегациям, включая представителей Общественной палаты, Совета Федерации и Госдумы. В ответ ЦИК Абхазии заявил о большом количестве заявок от разных стран и организаций, пообещав опубликовать окончательный список наблюдателей 14 февраля. При этом члены комиссии единогласно поддержали председателя Дмитрия Маршана, подписав соответствующее обращение.

Уточнения

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России, разг. также Центризбирком) — федеральный государственный орган Российской Федерации, формируемый в соответствии с избирательным законодательством, организующий проведение выборов и референдумов в стране. Действует независимо от других органов государственной власти в пределах своей компетенции.

