Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова вышла из себя из-за вмешательства мачехи дочери в организацию свадьбы
Кольцо Эйнштейна, редкое астрономическое явление, замечено недалеко от Земли
Вырастите апельсин у себя дома! Лучшие сорта для квартиры
Самый вкусный способ уменьшить камни в почках!
Забудьте про банки: почему тушенка в реторт-упаковке удобнее
Пытаются обмануть больницы и врачей. Мошенники рассылают поддельные письма от имени налоговой
Гости сразу заметят! 9 вещей, которые создают неприятное впечатление о хозяйке
Хотите стать любимчиком кошки? Мужчинам придётся постараться
Ваш ковер снова будет как новый: лайфхак, который спасает от самых стойких пятен

Абхазия ограничила участие российских наблюдателей на выборах

Российские наблюдатели оказались вне списка наблюдателей на выборы в Абхазии
2:13
Мир

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Прикубанская (Краснодар) Александр Гневышев высказался о решении ЦИК Абхазии не допустить российских наблюдателей на президентские выборы республики, сообщает EADaily.

Абхазия, Гагра
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абхазия, Гагра

Гневышев отметил, что Абхазия — ближайший сосед России, с которым страну связывают многолетние экономические, культурные и человеческие связи. И то что, жители кубанцы неоднократно поддерживали абхазский народ, в том числе в сложные периоды.

Представитель ТИК добавил, что присутствие российских специалистов могло бы повысить прозрачность избирательного процесса. Ранее ЦИК России предложил кубанским коллегам присоединиться к международному мониторингу, и они согласились.

Однако абхазская сторона в последний момент ввела ограничения, сделав участие россиян невозможным. Гневышев выразил недоумение из-за такого решения, особенно учитывая его положительный опыт наблюдения на выборах 2019 года, когда взаимодействие с местными властями было плодотворным.

Ранее схожую позицию озвучила Алена Булгакова, член Общественной палаты РФ. Она предположила, что задержки с аккредитацией российских наблюдателей могли быть вызваны либо некомпетентностью абхазского избиркома, либо действиями оппозиции. По ее словам, более 200 заявок от России остались без ответа, а сроки для организации наблюдения уже упущены. Булгакова связала это с "искусственным давлением" на ЦИК Абхазии, что привело к срыву процедуры.

Телеграм-канал "Параллель Z" сообщил, что абхазский избирком отказал в аккредитации российским делегациям, включая представителей Общественной палаты, Совета Федерации и Госдумы. В ответ ЦИК Абхазии заявил о большом количестве заявок от разных стран и организаций, пообещав опубликовать окончательный список наблюдателей 14 февраля. При этом члены комиссии единогласно поддержали председателя Дмитрия Маршана, подписав соответствующее обращение.

Уточнения

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России, разг. также Центризбирком) — федеральный государственный орган Российской Федерации, формируемый в соответствии с избирательным законодательством, организующий проведение выборов и референдумов в стране. Действует независимо от других органов государственной власти в пределах своей компетенции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве
Военные новости
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве Аудио 
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Еда и рецепты
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом Аудио 
Все сигналят, а вы ждёте? Когда можно стоять на полосе с зелёной стрелкой светофора
Авто
Все сигналят, а вы ждёте? Когда можно стоять на полосе с зелёной стрелкой светофора Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Забудьте про банки: почему тушенка в реторт-упаковке удобнее
Пытаются обмануть больницы и врачей. Мошенники рассылают поддельные письма от имени налоговой
Смысл Недели о Страшном суде: что этот день открывает каждому из нас?
Гости сразу заметят! 9 вещей, которые создают неприятное впечатление о хозяйке
Хотите стать любимчиком кошки? Мужчинам придётся постараться
Ваш ковер снова будет как новый: лайфхак, который спасает от самых стойких пятен
Финляндия против быстрого мира: конфликт на Украине затянется?
От какой привычки стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье почек — вы делаете это ежедневно
Обычная пластиковая бутылка – плохая идея для заправки бензина
В Чернобыле поврежден саркофаг реактора: что известно?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.