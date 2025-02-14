Мэр Лос-Анджелеса предупреждает об усилении непогоды: жителям рекомендовано готовиться к худшему

Лос-Анджелес в зоне бедствия: хроника природных аномалий

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В ряде районов Лос-Анджелеса (Калифорния, США) зафиксированы случаи подтоплений и схода грунтовых масс. Как сообщило издание The New York Post 14 февраля, стихийные явления стали последствием продолжительных проливных дождей, обрушившихся на регион спустя месяц после масштабных лесных пожаров.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дождь

Как пишут Известия, глава города Карен Басс обратилась к жителям с предупреждением о возможном усилении непогоды к вечеру, включая шквалистый ветер, селевые потоки и риск новых затоплений. Она рекомендовала горожанам соблюдать осторожность и заранее подготовиться к неблагоприятным условиям.

По данным телеканала CNN, интенсивные осадки начались утром 12 февраля, достигнув пика к ночи, а к вечеру 13 февраля их активность снизилась. Ранее, в начале января, территория округа пострадала от череды природных возгораний, которые уничтожили свыше 16 тысяч гектаров лесов и причинили ущерб, оцениваемый в более чем 250 миллиардов долларов.

На этом фоне 24 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении пересмотреть принципы работы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Предполагалось, что в рамках реформы основная ответственность за реагирование на подобные происшествия будет возложена на власти штатов.

Уточнения

О́ползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Такие явления возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей и т. д., самые грандиозные - на дне морей.

