Мэр Лос-Анджелеса предупреждает об усилении непогоды: жителям рекомендовано готовиться к худшему

В ряде районов Лос-Анджелеса (Калифорния, США) зафиксированы случаи подтоплений и схода грунтовых масс. Как сообщило издание The New York Post 14 февраля, стихийные явления стали последствием продолжительных проливных дождей, обрушившихся на регион спустя месяц после масштабных лесных пожаров.
Как пишут Известия, глава города Карен Басс обратилась к жителям с предупреждением о возможном усилении непогоды к вечеру, включая шквалистый ветер, селевые потоки и риск новых затоплений. Она рекомендовала горожанам соблюдать осторожность и заранее подготовиться к неблагоприятным условиям.
По данным телеканала CNN, интенсивные осадки начались утром 12 февраля, достигнув пика к ночи, а к вечеру 13 февраля их активность снизилась. Ранее, в начале января, территория округа пострадала от череды природных возгораний, которые уничтожили свыше 16 тысяч гектаров лесов и причинили ущерб, оцениваемый в более чем 250 миллиардов долларов.
На этом фоне 24 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении пересмотреть принципы работы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Предполагалось, что в рамках реформы основная ответственность за реагирование на подобные происшествия будет возложена на власти штатов.
О́ползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Такие явления возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей и т. д., самые грандиозные - на дне морей.
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