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Мировая неожиданность — чем примечательны переговоры Трампа и Путина?

1:31
Мир

Дипломат и политолог Ростислав Ищенко, в беседе с изданием "Военное дело", поделился своим мнением о недавних телефонных переговорах между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, разговор между лидерами двух стран длился не полтора часа, как сообщалось ранее, а всего 45 минут.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Ищенко отметил, что президенты общались через переводчиков, что сокращало время для каждого из них до 20-25 минут. Он считает, что в ходе разговора стороны просто повторили свои позиции, не достигнув каких-либо существенных результатов.

Ищенко также прокомментировал заявления Трампа о том, что разговор был "большим успехом". Он напомнил о предыдущих переговорах Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые также были объявлены "большим прорывом", но в конечном итоге не привели к каким-либо значимым результатам.

По мнению Ищенко, сценарий будущих переговоров между США и Россией будет таким же. Если стороны договорятся, будут большие ожидания и прорывы, но если нет, то Трамп просто скажет, что "хотел как лучше, а получилось как всегда" и тему забудут.

Ищенко считает, что США могут вывести себя из игры вокруг Украины, но это не означает, что конфликт будет разрешен. США останутся партнерами Европы и не допустят доминирования России в Европе.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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