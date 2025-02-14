Эммануэль Макрон обратился к Марку Рютте с просьбой разработать стратегию по обеспечению безопасности в Арктике

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой разработать стратегию по обеспечению безопасности в Арктике. Об этом пишет Financial Times.
Макрон затронул тему безопасности Арктики в контексте заявлений президента США Дональда Трампа. Макрон сообщил, что попросил Марка Рютте разработать стратегию, включающую возможные совместные военные операции.
В конце 2024 года Трамп заявил, что владение Гренландией является абсолютной необходимостью для США. Это заявление прозвучало на фоне назначения Кена Хауэри, бывшего посла США в Швеции, новым американским послом в Дании.
Гренландия в 2009 году получила автономию с правом самоуправления. Власти Дании отвергли идею Трампа о присоединении Гренландии к США.
Гренландия — крупнейший на Земле остров.
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