Сеул: Северная Корея жестоко разрушает возможность разделенным семьям поддерживать связь

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Курорт Кумгансан, расположенный на территории КНДР, вблизи демилитаризованной зоны, был единственным местом встреч семей, разделённых после Корейской войны, в условиях напряжённости между странами и закрытых границ КНДР. По заявлениям Сеула в четверг, 13 февраля, Северная Корея решила демонтировать объект, поддерживая тем самым эскалацию напряжённости и враждебности между странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

В последние годы Северная Корея усиливает свою риторику против своего южного соседа, называя Южную Корею "враждебным государством". В 2023 году Пхеньян отказался от военного соглашения 2018 года, подписанного с целью снижения риска случайных столкновений между двумя странами, технически остающимися в состоянии войны, что побудило Юг предпринять аналогичный шаг. А позднее, в 2024 году, также взорвал участки межкорейских дорог и железнодорожных линий со стороны КНДР, что вынудило южнокорейских военных произвести предупредительные выстрелы.

В ответ на демонтаж комплекса официальный Сеул призвал Пхеньян немедленно остановить работы, назвав демонтаж курорта «антигуманным актом, попирающим желания разделённых семей» в условиях напряжённости и закрытых более 5 лет границ.

Уточнения

data-mw-fallback-anchor=".D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BB_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.B8">Раскол Кореи Разгром Японии во Второй мировой войне положил конец японскому господству в Корее. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния двух сверхдержав прошла по 38-й параллели. В августе 1945 года в КНДР было установлено «Советское гражданское управление». В феврале 1946 года было сформировано временное правительство (Временный Народный Комитет Северной Кореи) во главе с Ким Ир Сеном. Власти США в своей зоне оккупации создали Американское военное правительство в Корее. В 1948 году были созданы два государства — КНДР на севере и Республика Корея на юге. Корейская война (1950—1953) закрепила раскол страны.

КНДР В Северной Корее была установлена коммунистическая многолетняя диктатура Ким Ир Сена (которого после его смерти на посту сменил его сын Ким Чен Ир; после смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 страну возглавил его третий сын диктатор Ким Чен Ын).

Демократизация Южной Кореи В Южной Корее на протяжении нескольких десятилетий правили военные диктаторы, проводившие политику экономической модернизации страны. В конце 1980-х годов страна стала демократическим государством. В 1992 году в стране был избран первый гражданский президент Ким Ёнсам. Заложенные американцами тенденции привели к быстрому экономическому росту, который стали называть «чудом на реке Хан». Пережив азиатский финансовый кризис 1997 года, экономика Республики Корея стабильно входит в двадцатку среди стран мира.

