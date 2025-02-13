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Китай мстит США за тарифы и вооружает Иран?

2:41
Мир

Похоже, Иран активно восстанавливает ракетную программу и возвращается к нормальному режиму производства ракет, несмотря на предыдущие удары Израиля по его ракетным заводам.

Судно, прибывшее в иранский порт Бендер-Аббас из Китая, доставило около 1000 тонн перхлората натрия — химического вещества, критически важного для производства твердого ракетного топлива. Полученное количество перхлората натрия может обеспечить топливом до 260 ракет Kheibar Shekan или 200 ракет Haj Qasem. Известно, что закупка была осуществлена Организацией самообеспечения "Джихад", ответственной за разработку баллистических ракет в Иране. Второе судно, Jairan, также должно доставить остаток запланированного объема перхлората натрия.

Перевозчик, иранская судоходная компания IRISL, от комментариев отказалась. Правительство Ирана также отказалось комментировать ситуацию.

Эксперты обеспокоены ролью Китая в закупке, однако поставка перхлората натрия сама по себе не является нарушением санкций, и правительство Китая заявило, что соблюдает международные правила экспортного контроля.

Также, на фоне расширения инфраструктуры для производства ракетного топлива, эта поставка говорит скорее не о трудностях Ирана в производстве, а о возросшем потреблении вещества, связанном с повышенным темпом и объемами производства ракет.

Известно, что, несмотря на санкции против Ирана, Китай продолжает поддерживать его экономически и дипломатически. Обе страны входят в ШОС и БРИКС. Китай также остается крупнейшим потребителем иранской нефти, хотя официальные данные об этом не публикуются.

Также известно, что США санкционировали китайские компании за помощь в производстве иранских военных дронов. Недавние совместные военно-морские учения с Ираном и Россией также указывают на углубление стратегического сотрудничества.

Ракеты Kheibar Shekan и Haj Qasem, использующие твердое топливо, имеют дальность до 1450 км, что позволяет атаковать цели в Израиле. Сообщается, что иранские ракеты использовались хуситами против Израиля.

Израильские военные обнаружили обломки ракет Kheibar Shekan, предположительно после иранского обстрела из территории другой страны в 2024 году. В арсенале Ирана, по оценкам, находится более 3000 баллистических ракет, хотя точный состав неизвестен.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране. На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским заливами Индийского океана.
 

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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