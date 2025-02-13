Не хочешь - заставим: Трамп готовит пакет тарифов против Индии, Китая и Европы. Дании - приготовиться?

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Президент Дональд Трамп, похоже, решился развязать новый виток торговой войны, несмотря на риск роста инфляции. Он, подписал указ о разработке плана "взаимных" тарифов против торговых партнеров США, облагающих пошлинами американские товары, которые, по мнению Трампа, могли бы быть более конкурентными на их рынках. Трамп подчеркнул, что США будут учитывать не только тарифы, но и другие налоги, в том числе налог на добавленную стоимость, принятый во многих странах. Эксперты полагают, что под экономическим прицелом ЕС, Китай, Индия и Турция.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Заявление прозвучало на фоне публикации данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции в США. Однако инвесторы, кажется, не слишком обеспокоены: после заявления Трампа акции американских компаний пошли в рост.

Как ранее заявляли противники Трампа: "Угрозы введения пошлин имеют срок годности. Однажды их потребуется либо исполнить, либо убрать из арсенала". Однако Трамп не желает убирать в долгий ящик рычаг экономического давления. На сей раз идея в том, чтобы обложить импорт из стран, которые взимают высокие пошлины с американских товаров, аналогичными по размеру тарифами.

Администрация полагает, что это может увеличить доходы бюджета, заметно восполнив образовавшуюся из-за военных расходов дыру. Тем не менее эксперты предупреждают: введение тарифов может спровоцировать новый глобальный торговый конфликт и ударить по американским потребителям.

Особое внимание в тарифном плане будет уделено Индии. Утверждается, она взимает 100% тариф на американские мотоциклы, в то время как США — всего 2,4% на индийские. Не исключено, что в будущем Индии будут предъявлены претензии в связи с этим. Трамп убежден, что многие страны устанавливают гораздо более высокие барьеры для американского экспорта и намерен их разрушить, манипулируя пошлинами.

Стоит также помнить, что в марте могут вступить в силу временно "замороженные" Трампом 25% тарифы на товары из Мексики и Канады. Несмотря на то, что страны-соседи выполнили все условия США, тарифы не были отменены окончательно.

Уточнения

Американо-индийские отношения — двусторонние отношения между США и Индией. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1947 году. Индия имеет жизненно важное значение для стратегических интересов США в Азиатско-тихоокеанском регионе и во всём мире. Э

