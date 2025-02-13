Опрос показывает, что партия СДПГ в Германии теряет поддержку

Оппозиционный блок ХДС/ХСС увеличил своё преимущество на 1 процентный пункт за десять дней до парламентских выборов в Германии, согласно данным опроса. Об этом пишут РИА Новости.
На текущий момент рейтинг ХДС/ХСС составляет 32%, что является наивысшим показателем с декабря 2024 года.
Поддержка социал-демократов (СДПГ) под руководством канцлера Олафа Шольца продолжает снижаться, рейтинг упал еще на 1 процентный пункт и составляет 14%. Аналогичный уровень поддержки у партии "Зелёные", чей рейтинг остаётся стабильным. Партия "Левые" имеет уровень поддержки в 6%.
Социологический опрос (соцопрос) — метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и социальных фактах, составляющих предмет исследования
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