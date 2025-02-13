Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники охотятся за квартирами пенсионеров: схема, о которой мало кто задумывается
Как медведи и суслики переживают зимний холод, не замерзая
Условия для возвращения западного бизнеса в Россию уже формируются
Романтика по-русски — где отметить День всех влюблённых в России
Урожай без грядки: выращиваем редис дома за пару недель
Корейская революция в уходе за собой: пять главных трендов, которые обеспечат сияющую кожу
Актёр Илья Любимов заявил, что талант Пушкина — это отклонение от нормы
EV Day в Испании: анонс новинок Kia
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб

Опрос показывает, что партия СДПГ в Германии теряет поддержку

Кто победит? Опрос показывает падение поддержки партии Шольца
Мир

Оппозиционный блок ХДС/ХСС увеличил своё преимущество на 1 процентный пункт за десять дней до парламентских выборов в Германии, согласно данным опроса. Об этом пишут РИА Новости.

флаг Германии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Германии

На текущий момент рейтинг ХДС/ХСС составляет 32%, что является наивысшим показателем с декабря 2024 года.

Поддержка социал-демократов (СДПГ) под руководством канцлера Олафа Шольца продолжает снижаться, рейтинг упал еще на 1 процентный пункт и составляет 14%. Аналогичный уровень поддержки у партии "Зелёные", чей рейтинг остаётся стабильным. Партия "Левые" имеет уровень поддержки в 6%.

Уточнения

Социологический опрос (соцопрос) — метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и социальных фактах, составляющих предмет исследования

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Овощи
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Последние материалы
Условия для возвращения западного бизнеса в Россию уже формируются
Романтика по-русски — где отметить День всех влюблённых в России
Урожай без грядки: выращиваем редис дома за пару недель
Корейская революция в уходе за собой: пять главных трендов, которые обеспечат сияющую кожу
Актёр Илья Любимов заявил, что талант Пушкина — это отклонение от нормы
EV Day в Испании: анонс новинок Kia
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Прогресс в лечении рака без разрезов: пациенты выздоравливают
5 вещей, которые делают вашу квартиру складом хлама — избавьтесь немедленно
Ваш питомец переворачивается на спину: это может быть тревожным сигналом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.