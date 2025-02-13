Министр иностранных дел Венгрии полагает, что администрация Байдена своими действиями сформировала основу для наложения пошлин на ЕС

У США есть основания для введения пошлин против ЕС. Министр иностранных дел Венгрии сделал заявление

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Если Соединенные Штаты решат ввести пошлины против Европейского Союза, то будут иметь для этого основания. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии полагает, что администрация Байдена своими действиями сформировала основу для наложения пошлин на ЕС. Он подчеркнул, что европейские политики и журналисты забыли о самых враждебных мерах, принятых администрацией Байдена против европейской экономики.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении ввести импортные пошлины на товары из ЕС, ссылаясь на несправедливое отношение Брюсселя к Вашингтону.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

