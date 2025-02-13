Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Грузии, призвал к новым выборам

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию по ситуации в Грузии, призвав ввести санкции против лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести новые парламентские выборы.
Как следует из текста резолюции, Европарламент, считает, что единственным решением является проведение новых парламентских выборов в ближайшие месяцы.
Резолюция носит рекомендательный характер, за нее проголосовали 400 депутатов, 63 выступили против, а 81 воздержался.
Выборы в парламент Грузии, состоявшиеся в октябре 2024 года, завершились победой "Грузинской мечты" с результатом 53,93% голосов.
Политический совет партии "Грузинская мечта" опубликовал заявление, в котором сообщил, что сегодня невозможно воспринимать европейские институты всерьез.
Парламент Грузии — высший законодательный орган Грузии.
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