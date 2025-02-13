Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Грузии, призвал к новым выборам

Требуют санкций. Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Грузии

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию по ситуации в Грузии, призвав ввести санкции против лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести новые парламентские выборы.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Как следует из текста резолюции, Европарламент, считает, что единственным решением является проведение новых парламентских выборов в ближайшие месяцы.

Резолюция носит рекомендательный характер, за нее проголосовали 400 депутатов, 63 выступили против, а 81 воздержался.

Выборы в парламент Грузии, состоявшиеся в октябре 2024 года, завершились победой "Грузинской мечты" с результатом 53,93% голосов.

Политический совет партии "Грузинская мечта" опубликовал заявление, в котором сообщил, что сегодня невозможно воспринимать европейские институты всерьез.

Уточнения

Парламент Грузии — высший законодательный орган Грузии.



