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Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Грузии, призвал к новым выборам

Требуют санкций. Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Грузии
Мир

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию по ситуации в Грузии, призвав ввести санкции против лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести новые парламентские выборы.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

Как следует из текста резолюции, Европарламент, считает, что единственным решением является проведение новых парламентских выборов в ближайшие месяцы.

Резолюция носит рекомендательный характер, за нее проголосовали 400 депутатов, 63 выступили против, а 81 воздержался.

Выборы в парламент Грузии, состоявшиеся в октябре 2024 года, завершились победой "Грузинской мечты" с результатом 53,93% голосов.

Политический совет партии "Грузинская мечта" опубликовал заявление, в котором сообщил, что сегодня невозможно воспринимать европейские институты всерьез.

Уточнения

Парламент Грузии — высший законодательный орган Грузии.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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