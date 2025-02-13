Лондон стремится к укреплению торговых связей с Пекином, заявил Стармер

Лондон заинтересован в открытом диалоге с Пекином, несмотря на разногласия

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В ходе краткой встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с министром иностранных дел КНР Ван И перспективы углубления экономического взаимодействия между двумя странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Великобритании

Как сообщает Reuters, британский лидер выразил заинтересованность в выстраивании долгосрочных партнёрских отношений, основанных на взаимном уважении. Представитель администрации Стармера уточнил, что стороны рассматривают расширение сотрудничества не только в торговле и инвестициях, но и в других стратегически важных областях.

Отдельно премьер-министр указал на готовность Лондона к открытому диалогу с Пекином по спорным вопросам, несмотря на существующие разногласия. Параллельно глава британского МИД Дэвид Лэмми провёл переговоры с китайским коллегой, в фокусе которых оказались украинский кризис, ближневосточная ситуация и проблемы глобальной безопасности.

Новое лейбористское правительство, сформированное в июле 2023 года, последовательно работает над нормализацией отношений с КНР. Визит Лэмми в Пекин осенью прошлого года и последующее приглашение Ван И в Лондон подтверждают этот курс. Напряжённость, возникшая при предыдущем кабинете консерваторов из-за взаимных обвинений в шпионаже, ужесточения гонконгского законодательства и введения санкционных мер, постепенно уступает место прагматичному взаимодействию.

Уточнения

Сэр Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы. Ранее занимал должность лидера оппозиции (2020—2024).





Ван И (кит. упр. 王毅, пиньинь Wáng Yì; род. 19 октября 1953, Пекин) — китайский дипломат и государственный деятель, Министр иностранных дел КНР с 25 июля 2023 года. Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам с 1 января 2023 года.Министр иностранных дел КНР с 2013 по 2022 год и с 25 июля 2023 года. В 2018—2022 годах также член Госсовета КНР. Член ЦК КПК 17—20-го созывов. Член Политбюро ЦК КПК 20-го созыва.



