В министерстве коммерции КНР заявили, что США должны отказаться от игры с нулевой суммой

Отказаться от игры с нулевой суммой. В Китае сделали заявление о торговой войне

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В министерстве коммерции КНР заявили, что Соединенные Штаты должны отказаться от игры с нулевой суммой и вернуться на путь многосторонней торговой системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ Флаг Китая

Соединенные Штаты недавно ввели новые пошлины на товары из Китая. Президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на китайские товары будет действовать новая пошлина в размере 10%.

В ответ на введение США пошлин на китайские товары, Китай ввел пошлины на американские товары. С 10 февраля 2025 года Китай установил пошлины на уголь и сжиженный природный газ в размере 15%, а также 10-процентные пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и некоторые автомобили.

Дональд Трамп объявлял и о введении пошлин на товары из Мексики и Канады, но позже перенес срок их введения на месяц. Кроме того, Трамп говорил о том, что возможно введение пошлин на товары из ЕС. Позже Трамп ввел пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

