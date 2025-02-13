Государственный департамент США уведомил посольства по всему миру о необходимости начать подготовку к сокращению сотрудников

Сокращения продолжаются. Государственный департамент США уведомил посольства о необходимости начать подготовку к сокращению сотрудников

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Государственный департамент США уведомил американские посольства по всему миру о необходимости начать подготовку к сокращению персонала, сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на свои источники.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Посольства обязаны сократить как американских сотрудников, так и местных работников. Старшим представителям дипломатических миссий поручено составить подробные списки всех сотрудников с указанием их статуса трудоустройства: постоянные работники, непостоянные или временные сотрудники.

Эти указания поступили незадолго до того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому сотрудники Государственного департамента, включая работников посольств, обязан действовать в соответствии с целями международной политики действующей администрации.

Уточнения

Посольство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.



