Государственный департамент США уведомил американские посольства по всему миру о необходимости начать подготовку к сокращению персонала, сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на свои источники.
Посольства обязаны сократить как американских сотрудников, так и местных работников. Старшим представителям дипломатических миссий поручено составить подробные списки всех сотрудников с указанием их статуса трудоустройства: постоянные работники, непостоянные или временные сотрудники.
Эти указания поступили незадолго до того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому сотрудники Государственного департамента, включая работников посольств, обязан действовать в соответствии с целями международной политики действующей администрации.
Посольство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.