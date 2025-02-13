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Министерство юстиции США подало иск против штата Нью-Йорк и губернатора из-за закона штата

США против штата Нью-Йорк. Минюст США подал иск против штата Нью-Йорк
1:16
Мир

Минюст США подал иск против штата Нью-Йорк из-за закона, по которому нелегальные мигранты могут получить удостоверение личности на территории штата без документов, передает агентство Блумберг со ссылкой на копию судебного иска. Речь идет о возможности получить водительские права.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Генеральный прокурор Пэм Бонди обвинила руководителей штата в том, что они отдают предпочтение нелегальным мигрантам, а не американским гражданами. Об этом пишет FOX 5 New York.

Губернатор Нью-Йорка заявила, что юридических перспектив у иска министерства юстиции США нет. Кроме того, она заявила, что штат не будет предоставлять доступ департаменту эффективности государственного управления, которым руководит Илон Маск, к данным жителей штата.

Ранее телеканал CBS сообщал, что министерство юстиции США подало иск против штата Иллинойс и города Чикаго, утверждая, что их законодательство препятствует реализации мер администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.

Недавно стало известно, что Дональд Трамп выражал желание увеличить число высылаемых нелегальных мигрантов. Об этом писали американские СМИ.

Уточнения

Генеральный прокурор Соединенных Штатов — глава министерства юстиции США, выполняет функции надзора за соблюдением и выполнением Конституции Соединенных Штатов, федеральных законов и биллей на всей территории Штатов, а также осуществляет контроль за деятельностью федеральных агентств и спецслужб Федерального правительства США.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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