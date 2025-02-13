В Европейской комиссии опровергают информацию СМИ об установлении ценового потолка на газ

Еврокомиссия опровергла сообщения СМИ о планах ввести временный потолок цен на газ в ЕС, об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника. Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщала, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения временного потолка цен на газ в ЕС в ответ на значительное повышение цен и заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения экономических мер против ЕС.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США. Кроме того, известно, что трейдеры начали активно забирать золотые слитки из Банка Англии. Это связано с экономическими причинами и опасениями трейдеров по поводу начала торговых войн.
Цена на газ недавно превысила отметку в 600 долларов за 1 тысячу кубометров.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.