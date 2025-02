Январский отчет МЭА: страны ОПЕК+ не справились с сокращением добычи нефти

Согласно февральскому анализу Международного энергетического агентства (МЭА), страны альянса ОПЕК+ в январе 2025 года не только не достигли запланированного сокращения добычи нефти, но и превысили квоты на 520 тыс. баррелей в сутки. При этом формальное снижение производства составило 130 тыс. б/с, однако с учётом добровольных ограничений и компенсационных мер фактический объём оказался значительно выше целевых 33,86 млн б/с.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Наибольшее перевыполнение обязательств зафиксировано у ОАЭ (+290 тыс. б/с), России (+240 тыс. б/с) и Ирака (+200 тыс. б/с). В то же время Нигерия, напротив, недобрала 160 тыс. б/с, отставая от квоты на 150 тыс. б/с. Ливия, не участвующая в соглашении, сократила добычу на 70 тыс. б/с из-за внутренних факторов.

С начала 2024 года восемь государств ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и РФ, добровольно ограничивают добычу на 2,2 млн б/с для стабилизации рынка. Первоначально выход из этих мер планировался на октябрь 2024 года, но сроки неоднократно переносились. Последнее решение, принятое на встрече 5 декабря, продлило ограничения до конца марта 2025 года. Дополнительно до 2026 года действует сокращение на 1,65 млн б/с.

Россия, Ирак и Казахстан, допустившие перепроизводство, обязаны компенсировать избыточные объёмы до июня 2026 года. Это условие стало частью стратегии по соблюдению баланса в условиях глобальных экономических вызовов.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Основана в сентябре 1960 года, на 14 лет раньше, чем аналогичная IEA. Часто рассматривается как картель. По состоянию на 1 января 2025 года в состав ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в столице Австрии — Вене.