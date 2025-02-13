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Санторини накрыли землетрясения: 100 подземных толчков в день

1:04
Мир

Жители островов Кикладских островов ощущают в среднем по 100 подземных толчков в день. Среди них знакомый многим путешественникам остров Санторини. Об этом пишет издание News247.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Последнее более сильное землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло 12 февраля в 20:34 по местному времени. Наибольшая магнитуда толчков заметна между Санторини и Аморгосом. Она колеблется от 1 до 5. Эксперты отмечают, что безопасности жителей островов ничего не угрожает. Однако муниципалитет Аморгоса и Санторини объявили чрезвычайное положение.

Примечательно, что за 16 дней указанные острова пережили 15 300 землетрясений. Более 13 200 толчков имели магнитуду выше 1. Сейсмологическая лаборатория (СЛ) Афинского университета продолжает собирать данные.

Уточнения

Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес — «лежащие кругом») — архипелаг в южной части Эгейского моря. В составе территории Греции. Более 200 островов, образующих несколько вытянутых с северо-запада на юго-восток гирлянд. Общая площадь 2,6 тыс. км². В его честь названа макула Киклады на спутнике Юпитера Европе.

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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