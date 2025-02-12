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Евросоюз отступает: планы по регулированию ИИ, патентов и онлайн-конфиденциальности отложены в долгий ящик

2:01
Мир

Европейская комиссия отказалась от планов по введению новых правил, касающихся технологических патентов, ответственности за использование искусственного интеллекта и защиты конфиденциальности пользователей в приложениях для обмена сообщениями. Комиссия объяснила это тем, что не видит перспектив для достижения согласия с законодателями и странами Европейского союза. В своей рабочей программе на 2025 год Еврокомиссия заявила об отсутствии перспектив для достижения договоренностей и пообещала оценить, стоит ли разрабатывать новые предложения. Эти инициативы также вызвали стойкое недовольство и противодействие со стороны крупных технологических компаний, таких как Nokia, Ericsson, Qualcomm, Альянса Fair Standards, в который входят BMW, Tesla, Google и Amazon, Apple и Google.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

Еврокомиссия отказалась от Директивы об ответственности за искусственный интеллект, которая предусматривала возможность для потребителей требовать компенсацию за ущерб, причиненный по вине разработчиков или пользователей технологий искусственного интеллекта. Комиссия пообещала оценить возможность разработки нового предложения в этой области.

Также в Европе не будут ужесточать правила конфиденциальности для пользователей WhatsApp (принадлежит компании Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и Skype (подразделение Microsoft). Постановление об электронной конфиденциальности, были предложены ещё в 2017 году, но с 2020 года их реализация была приостановлена из-за разногласий между странами Европейского союза по вопросам использования файлов cookie для отслеживания онлайн-активности пользователей и обнаружения детской порнографии. В итоге, Комиссия заявила, что не ожидает достижения согласия между со-законодателями и считает предложенные правила устаревшими.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
 

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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