Европа боится этого: мировые СМИ назвали прорывом разговор Путина и Трампа

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Журналисты со всего мира увидели некий "прорыв" в беседе президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Речь идет о том, что лед между двумя странами сдвинулся. Кроме того, мировые СМИ заметили, что страны Евросоюза забеспокоились.

Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, который продлился приблизительно 1,5 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что были обсуждены вопросы, связанные с обменом граждан России и США, и урегулирование конфликта на Украине.

Портал Axios пишет, что звонок состоялся на следующий день после освобождения заключенного-американца Марка Фогеля.

"Сделка и телефонный разговор — значительный прорыв в замороженных отношениях США и России… Чиновники правительства Штатов заявили, что рассматривают сделку как сигнал готовности России начать разговор об украинском конфликте", — написано в материале.

Издание Hill сообщает, что разговор Трампа с Путиным указывает на то, что переговоры, возможно, становятся более серьезными.

Британская газета Financial Times указала на опасения стран Европы, которые хотели бы участвовать в переговорах по Украине. В материале сказано, что, по мнению стран ЕС, от них потребуют "платить за любое соглашение", которое будет достигнуто, деньгами, оружием и отправкой войск в качестве "миротворцев", передает РИА Новости.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

