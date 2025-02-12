Трамп-ответчик: первый провал в суде по иску о сокрытии данных

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Президент Дональд Трамп и его администрация подчинились решению суда и восстановили доступ к веб-сайтам федеральных агентств здравоохранения: Центра по контролю и профилактике заболеваний и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, закрытых 31 января 2025 года по приказу Трампа. Известно, что веб-сайты содержали информацию национального масштаба, касающуюся здоровья подростков, данных эпиднадзора о заболеваемости ВИЧ, вирусным гепатитом, ЗППП и туберкулезом, а также индекс социальной уязвимости – инструмент, оценивающий устойчивость американского общества в случае стихийных и иных бедствий. Была удалена программа, систематизирующая данные надзора за рискованным поведением молодежи, отслеживающая ключевые показатели в области питания, физической активности, употребления табака и наркотиков, сексуального поведения. Программа была создана 35 лет назад как национальный опрос и использовалась исследователями для измерения влияния поведения на здоровье и для разработки профилактических мер.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Судья Джон Бейтс из Окружного суда США по округу Колумбия, назначенный президентом Джорджем Бушем-младшим в 2001 году, заявил, что внезапная потеря этих ресурсов поставила под угрозу работу врачей и служб общественного здравоохранения.

"Стоит напомнить, что в итоге несет ущерб от действий ответчиков понесут простые американцы, и особенно остро – американцы из неблагополучных слоев населения, нуждающиеся в медицинской помощи", – написал судья в своем заключении.

Уточнения

Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — город, столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия (англ. District of Columbia, сокращённо D.C., «Ди-Си»). Чтобы не путать город с одноимённым штатом на северо-западе страны, американцы в разговорной речи обычно называют город «Ди-Си» или «Вашингтон, Ди-Си». Федеральный округ Колумбия является самостоятельной территорией, не входящей ни в один из штатов. Он был образован в 1790 году Актом о местопребывании и включал город Джорджтаун, а также город Александрию (до 1846 года).

