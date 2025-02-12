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Администрация Байдена скрывала уровень инфляции в стране, заявила пресс-секретарь Трампа

Администрация Байдена скрывала реальный уровень инфляции. Пресс-секретарь президента США сделала заявление
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Мир

Администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала реальное состояние экономики страны и данные о высокой инфляции, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Она подчеркнула, что предыдущая администрация не была прозрачной в вопросах экономического положения.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в ходе проверки деятельности правительства США были выявлены случаи мошенничества и растрат на миллиарды долларов. Кроме того, президент США заявлял, что планирует поручить Илону Маску проверить Пентагон и министерство образования США.

Известно, что в 2022 году Джо Байден подписал закон о снижении инфляции. Это произошло на фоне резкого роста инфляции в США.

Уточнения

Закон о снижении инфляции — федеральный закон США, принятый 117-м Конгрессом США и подписанный 46-м президентом США Джо Байденом 16 августа 2022 года.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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