Трамп уничтожает старую Америку, чтобы построить новую

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Политолог Ростислав Ищенко, в беседе в ресурсом "Военное дело", проанализировал действия администрации президента США Дональда Трампа, которая, придя к власти, начала активно раскрывать подноготную прежних властей и американской политики. По мнению эксперта, подобные действия нацелены на подрыв репутации США.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Ищенко напомнил исторические примеры, когда подобные тактики использовались для достижения политических целей. Он упомянул большевиков, которые в 1917 году обнародовали все секретные договоры царского правительства, демонстрируя свою несогласованность с прежней политикой.

Политолог также обратил внимание на период перестройки в СССР, когда либеральная интеллигенция, получившая полную свободу слова, не ограничивалась лишь разоблачением проблем советской системы. Часто использовались и откровенные искажения фактов, направленные на дискредитацию СССР в глазах населения. Эта стратегия, по мнению Ищенко, привела к успешному демонтажу советской системы, так как общественное мнение было уже готово воспринять страну как нежизнеспособную.

Аналогичная ситуация, по мнению Ищенко, наблюдалась и в период правления Хрущева, когда разоблачение Сталина нанесло серьезный репутационный ущерб советскому государству. Это стало частью борьбы за власть, где ключевой задачей было укрепление позиций новой элиты.

Ищенко также привел пример деятельности оппозиционера Алексея Навального*, который обучил школьников кричать фразу: "где мои налоги?". По его словам, любой народ, особенно американцы, очень трепетно относится к своим деньгам. Разоблачая предыдущую власть Джо Байдена, нынешняя администрация США преследует цель не допустить возврата демократов к власти. Для этого трамписты демонстрируют вопиющую коррупцию демократов, подчеркивая, что именно они обворовывали американский народ.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

