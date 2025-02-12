Китайские бандиты держали в рабстве 100 женщин из Таиланда: зачем?

Китайская банда создала "ферму" по извлечению яйцеклеток. Жертвам предлагали заработок в 600 тыс. бат (1,7 миллиона рублей) за суррогатное материнство, обещая оплатить все расходы и оформить договор.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallbones, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подвал

Вербовщики уверяли, что работать придется всего месяц. В реальности женщин обманом вывезли из Таиланда в Грузию транзитом через ОАЭ и Армению, поместили в комплекс из 4 домов. Там у них отобрали паспорта и насильно подвергали гормональной терапии для стимуляции выработки яйцеклеток, пишет KP. RU.

В рабстве была сотня женщин, многие из них были больны. Освободиться им разрешили лишь за выкуп в 70 тыс. бат (200 тыс. руб.). Одна женщина смогла выбраться обратно в Таиланд, где она рассказала обо всем властям.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

