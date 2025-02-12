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Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа

Информация о посетителях президента США не будет опубликована
0:37
Мир

Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и его администрации, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на чиновника из администрации американского президента.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Издание пишет, что Белый дом не будет публиковать отчеты о посетителях во время второго срока президента Дональда Трампа.

Его предшественники, бывшие президенты Джо Байден и Барак Обама публиковали данные о посетителях. Издание отмечает, что публикация данных о посетителях Белого дома не является обязательной.

Уточнения

Белый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов.  Словосочетание «Белый дом» часто употребляется как синоним администрации президента США.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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