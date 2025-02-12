Белый дом не будет раскрывать информацию о посетителях президента США Дональда Трампа и его администрации, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на чиновника из администрации американского президента.
Издание пишет, что Белый дом не будет публиковать отчеты о посетителях во время второго срока президента Дональда Трампа.
Его предшественники, бывшие президенты Джо Байден и Барак Обама публиковали данные о посетителях. Издание отмечает, что публикация данных о посетителях Белого дома не является обязательной.
Белый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов. Словосочетание «Белый дом» часто употребляется как синоним администрации президента США.
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