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Администрация Дональда Трампа уволила или приостановила работу примерно десяти тысяч федеральных служащих

Трамп оставил около 10 тысяч чиновников без работы
1:16
Мир

Администрация президента США Дональда Трампа уволила или приостановила работу примерно десяти тысяч федеральных служащих, об этом пишет New York Times.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Как минимум 8700 федеральных служащих были уволены или приостановили работу в рамках кампании по прекращению деятельности ряда агентств. Около 7000 из них работали в Агентстве США по международному развитию (USAID). Кроме того, 1700 человек из Бюро по защите финансовых прав потребителей прекратили работу. Увольнения коснулись и других ведомств. Общее число уволенных или прекративших работу госслужащих составляет около 10 000 человек.

В конце января телеканал NBC заявил, что администрация Дональда Трампа предложила восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, согласных уволиться по собственному желанию. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что планируется увольнение 5-10% федеральных служащих.

Ранее Дональд Трамп говорил о том, что поручит Маску, который руководит департаментом эффективности правительства США, проверить Пентагон.

 

Уточнения

Департамент эффективности правительства официально известный как Временная организация службы DOGE США,— временная организация в рамках Службы DOGE США, ранее известной как Служба цифровых технологий США

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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