Депутат сейма заявил, что Польше надо будет восстанавливать отношения с Россией

Надо восстанавливать отношения. Депутат сейма Польши сделал заявление

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Ряд европейских политиков считают, что необходимо восстановить отношения с Россией. Политика санкций ЕС против России не принесла результатов. Все чаще звучат заявления о том, что европейские страны должны пересмотреть свои отношения с Россией.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Польши

Польша со временем должна будет нормализовать отношения с Россией, заявил депутат польского сейма от коалиции «Конфедерация» Пшемыслав Виплер.

В эфире радиостанции RMF FM Виплер отметил, что все как-то сотрудничают с Россией. По его словам, нынешняя напряженность в польско-венгерских отношениях, вызванная разногласиями по поводу России, привела к тому, что Польша оказалась отрезана от информации.

Ранее стало известно, что суд ЕС подтвердил законность штрафов наложенных на Польшу за отказ привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС.

Уточнения

Европейский суд— высшая инстанция cуда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.



