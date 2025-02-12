Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как привычки влияют на самочувствие: что мешает вам чувствовать себя лучше
Сувениры, которые легко перевезти и которые украсят ваш дом
Снял аккумулятор, и авто решило, что его угнали – вот что нужно знать заранее
Снигирь раскрыла, какая черта характера Цыганова её ужасно раздражает
Том Холланд раскрыл способ, как облегчить отказ от алкоголя
Топ-4 джинсовых юбок на весну для женщин 40+
Госдума отказалась сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми
Выращивание рассадных растений без проблем с вытягиванием
Экзоскелет и искусственный интеллект пришли на помощь туристам в Китае

Депутат сейма заявил, что Польше надо будет восстанавливать отношения с Россией

Надо восстанавливать отношения. Депутат сейма Польши сделал заявление
1:00
Мир

Ряд европейских политиков считают, что необходимо восстановить отношения с Россией. Политика санкций ЕС против России не принесла результатов. Все чаще звучат заявления о том, что европейские страны должны пересмотреть свои отношения с Россией.

флаг Польши
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Польши

Польша со временем должна будет нормализовать отношения с Россией, заявил депутат польского сейма от коалиции «Конфедерация» Пшемыслав Виплер. 

В эфире радиостанции RMF FM Виплер отметил, что все как-то сотрудничают с Россией.  По его словам, нынешняя напряженность в польско-венгерских отношениях, вызванная разногласиями по поводу России, привела к тому, что Польша оказалась отрезана от информации.

Ранее стало известно, что суд ЕС подтвердил законность штрафов наложенных на Польшу за отказ привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС.

Уточнения

Европейский суд— высшая инстанция cуда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ Аудио 
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Экономика и бизнес
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Россия остаётся в Средиземном море, обеспечив защиту стратегических проливов и позиции в Африке Любовь Степушова Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии Дмитрий Плотников Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Юрий Лоза объяснил, почему считает Филиппа Киркорова трусом
Семья Яниса Тиммы требует проверить переписку баскетболиста с Анной Седоковой
Назван самый романтичный город России
Звезда Comedy Woman рассказала о риске опасного заболевания на фоне лишнего веса
Олега Стриженова похоронили рядом с Анастасией Заворотнюк
Эти породы могут исчезнуть навсегда: узнайте, почему их запрещают
Какие вещи в квартире говорят, что здесь живёт настоящая леди
Эксперты выяснили, что средний чек на пляжный отдых в России достиг 57 тысяч рублей
В теплом свете: Apple показал миру настольную лампу с душой
Стерилизация кошек: ветеринар рассказал, когда и как лучше делать операцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.