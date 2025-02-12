Ряд европейских политиков считают, что необходимо восстановить отношения с Россией. Политика санкций ЕС против России не принесла результатов. Все чаще звучат заявления о том, что европейские страны должны пересмотреть свои отношения с Россией.
Польша со временем должна будет нормализовать отношения с Россией, заявил депутат польского сейма от коалиции «Конфедерация» Пшемыслав Виплер.
В эфире радиостанции RMF FM Виплер отметил, что все как-то сотрудничают с Россией. По его словам, нынешняя напряженность в польско-венгерских отношениях, вызванная разногласиями по поводу России, привела к тому, что Польша оказалась отрезана от информации.
Ранее стало известно, что суд ЕС подтвердил законность штрафов наложенных на Польшу за отказ привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС.
Европейский суд— высшая инстанция cуда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.
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