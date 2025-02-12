"Хаос и затраты": глава Ford раскритиковал торговую политику Трампа

Гендиректор Ford: новые пошлины Трампа разорят американских автопроизводителей

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Введение 25-процентных тарифов на импорт из Мексики и Канады, инициированное администрацией Дональда Трампа, может нанести серьёзный ущерб автомобильной промышленности США. Об этом заявил генеральный директор Ford Motor Co. Джим Фарли, выступая на конференции Wolfe Research в Нью-Йорке. По его словам, такие меры способны привести к беспрецедентным последствиям для американской промышленности.

Фото: flickr by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford

Фарли подчеркнул, что планирует обсудить с членами Конгресса возможные риски, связанные с новыми пошлинами. Он выразил опасения, что дополнительные тарифы приведут к росту производственных издержек и создадут преимущества для конкурентов из Европы и Азии, где подобные ограничения пока не применяются.

Глава Ford также отметил, что, несмотря на заявления Трампа о стремлении укрепить автомобильный сектор США, текущая политика ведёт к увеличению затрат и создаёт хаос в отрасли.

Согласно расчётам консалтинговой компании AlixPartners, дополнительные расходы автопрома могут достичь 60 млрд. долларов, что в конечном итоге отразится на стоимости автомобилей для потребителя. По данным исследовательской компании Wolf, что из-за тарифов конечная стоимость автомобилей для потребителей подорожают, в среднем, на 3 тыс. долларов.

1 февраля Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая. Согласно документу, пошлины в размере 25% применяются к мексиканскому и канадскому импорту, за исключением канадских энергоресурсов, где ставка составляет 10%. Дополнительные 10-процентные тарифы были введены на китайские товары. Однако после переговоров с руководством Канады и Мексики действие пошлин было временно приостановлено. В отношении Китая ограничения вступили в силу 4 февраля.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. Штаб-квартира компании располагается в городе Дирборн в пригороде Детройта в штате Мичиган.





По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



